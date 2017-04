뉴스홈 > 뉴스메인 > 사회 2017년04월06일 11시10분 글자크기 해파리에 물렸을때 '식초로 씻어 내고 뜨거운 찜질이 효과적'

또한 신용카드 같은 물건으로 피부에 있는 해파리 촉수를 긁어내 제거하면 안 된다. 하와이주립대 연구원들이 3월 15일에 발행한 저널, Toxins에 따르면, 흔히 알고 있는 이 세가지 치료법은 증상을 더 악화시킨다. UH 퍼시픽 바이오사이언스 연구센터와 UH 의과 대학의 앤젤 야나기하라 연구 조교수는 “이 세가지 방법대로 실험해봤지만 상황은 더 악화됐다”고 전했다. 야나기하라 조교수와 공동저자인 크리스티 윌콕스는 해파리에 쏘인 곳을 식초로 씻어내고 뜨거운 물을 바르거나 뜨거운 팩으로 찜질하는 것이 가장 좋은 방법이라고 밝혔다. 연구진들은 식수, 바닷물, 식초, 베이킹소다를 붓거나 냉, 열 찜질, 플라스틱 카드나 족집게로 해파리 촉수 제거, Sting No More 스프레이나 크림 사용 등을 시도하며 다양한 범위 내 해파리 치료법을 연구했다. 바닷물의 경우 인체에 무해하다고 알려졌지만 해파리에 쏘인 경우에 사용된다면 무척 위험하다. 야나기하라 조교수는 “화끈거리기 때문에 얼음찜질을 하곤 하는데 이는 독이 배출되지 않도록 해 더 심각해진다”고 말했다. 전세계적으로 해파리로 인한 인명피해가 상어공격보다 더 많다. 연구진들은 하와이 박스해파리, 알라티나알라타와 더 위험한 호주 박스해파리, 키로넥스 플렉케리를 가지고 실험한 결과 호주 해파리 촉수가 특히 끈적거리며 식초로 제거할 수 없었다고 한다. 전문가는 먼저 촉수와 독침세포를 제거한 뒤 신체에 있는 독을 치료해야 한다고 조언했다. 식초로 쏘인 부분을 헹군다면 독침세포 활성화를 방지한다. 핫팩이나 뜨거운 물은 몸 속에 독이 퍼져나가는 것을 막는데 효율적이다. 하와이 바다에 출몰하는 해파리도 주의가 당부되며 바닷물로 씻겨내기, 얼음찜질, 카드로 긁기 등 잘 못 알고 있는 치료법은 절대 주의해야 한다. 식초나 뜨거운 물을 이용해야 하며 야나기하라 조교수가 개발한 치료제, Sting No More 스프레이와 크림 또한 판매되고 있다. 하와이 박스해파리에 쏘여 통증이 극심해지는 상황에서 얼음찜질이나 바닷물로 씻겨내는 것은 우리가 잘 못 알고 있는 상식이다. 관련기사가 없습니다 편집부 기자 사회섹션 목록으로 다음기사 : 아마존, 하와이 주에도 소비세 부과 (2017-04-06 11:13:07) 이전기사 : UH, 인간의 장수 유전자 연구 (2017-04-06 11:10:11)