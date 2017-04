뉴스홈 > 뉴스메인 > 종교 2017년04월06일 11시44분 글자크기 AM 1540 '하와이 호프' 방송 한 달...



지난 달 31일 하와이기독교총연합회(회장 정정식목사)는 AM 1540 라디오 서울 오후 8시부터 9시까지 '하와이 호프' 방송을 시작한지 한 달을 맞아 한미장로교회에서 새로운 프로그램 편성을 위한 모임을 가졌다. 이날 모임에 참석한 하기총 임원진들은 "상업방송을 통한 선교 프로그램이란 새로운 시도가 라디오 서울 청취자들은 물론 기독인들에게도 신선한 바람을 불러 일으키고 있다"고 자평하고 "비록 한 시간 프로그램이지만 알찬 방송을 만들기 위해 정말 많은 교인들이 수고를 아끼지 않고 있어 감사할 따름이다"고 방송 한 달간의 소회를 밝혔다. '하와이 호프' 방송의 매주 수요일 행복한 가정을 위한 장미희 사모의 상담 코너와 매주 화요일 찬양 코너는 청취자들에게 입소문을 타고 있는데 특히 수요일 예배를 마치고 귀갓 길에 듣는 '하와이 호프' 방송은 기독인들에게 더 은혜를 더 한다는 것. 하와이 호프 방송은 4월부터 매주 금요일 극동방송이 제공하는 프로그램을 새롭게 편성해 프로그램 다양성을 더하게 된다. <사진제공 하기총, 왼쪽부터 황성주, 박건일, 정정식 ,김철훈, 장세현 목사>