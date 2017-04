하와이주립대 공과대학 토목환경공학부의 김세철(미국명 Albert)교수가 2017 우수교수상(UH Regents’ Medal of Excellence in Teaching)을 수상하게 됐다. 하와이주립대 교육이사회(Board of regents)에서는 매년 우수한 교수진을 선발해 연구부문(Research)과 교육부문(Teaching)으로 나누어 시상하고 있다. 우수교수상은 학생들에게 탁월한 수준의 교육 가치와 효과를 제공한 교수진들에게 주어지는 상이다. 역대 한인 교수 수상자로는 2014년에는 박형준 교수(건축학), 2011년에는 이채호 교수(미술학), 2009년에는 전상이 교수(동아시아어문학)가 각각 수상한 바 있다. 관련기사가 없습니다 편집부 기자 교육섹션 목록으로