1. 청빙요건 a. 교회 음악 전공자 또는 동등한 음악 전공자 b. 찬양에 사명감을 가진자 c. 세례교인 2. 제출서류 a. 이력서 b. 자기소개서 (신앙고백 포함) c. 추천인 연락처 혹은 추천서





이메일이나 우편으로 제출하시기 바랍니다.

이메일: hawaiicumc@gmail.com

주소: 1639 keeaumoku St. Honolulu, HI 96822

808)536-7244





믿는것이 참 행복한 그리스도 연합감리교회 하와이 그리스도 연합감리교회에서 찬양대 지휘자와 반주자를 청빙합니다.