2017년06월02일 11시22분 호놀룰루 공원 환경 3위로 선정

미 전국 100대 도시 가운데 1위는 미네소타의 미니애폴리스에 근접한 세인트 폴은 2년 연속으로 차지했다. 호놀룰루 공원에 대한 재정적 투자는 상대적으로 낮은 편이지만 가까운 접근성이 높은 순위를 차지하는 데 기여했다. 호놀룰루 시는 풍부한 레크레이션, 노인 센터 및 농구 시설 등으로 좋은 점수를 얻었지만 놀이터나 애완견을 위한 시설 면에서는 뒤쳐지고 있었다. Trust for Public Land의 레아 홍 하와이주 디렉터는 "중요하다고 생각되면 투자를 해야 하는데, 충분한 투자가 이루어지지 않는 상황"이라고 설명했다. 연간 측정되는 ParkScore 지수는 크기, 접근성, 투자, 편의시설 등을 기준으로 시 공원 시스템에 순위를 매긴다. Trust for Public Land's Center for City Parks Excellence의 찰리 맥케이브 디렉터는 "좋은 공원과 커뮤니티에 대한 지원은 공공자산이기 때문에 우리가 이 일을 하는 것"이라고 밝혔다. 최근 ParkScore 보고자료에 따르면, 호놀룰루 주민 84%는 약 10분 이내로 공원에 다녀갈 수 있는 것으로 파악됐다. 전국 평균 공원 크기는 5에이커인 반면 호놀룰루 공원 평균은 2.3에이커로 작은 편에 속했다. 운영예산 또한 전국 평균이 개인 당 80달러인 반면 호놀룰루는 51달러로 현저히 낮았다. 2017 회계연도 호놀룰루 공원 운영예산은 7,650만 달러로 2018년 운영예산안은 이보다 살짝 높은 수치이다. 홍 디렉터는 "커크 칼드웰 시장의 노력에도 불구하고 계속 똑같은 수준에 머물러 있다는 것에 대해 실망했다"며 미국 전역에서 커뮤니티를 더 활성화하기 위해 공원이나 산책로에 많은 투자가 이루어지고 있다고 밝혔다. Trust for Public Land의 애드리안 베넵 부회장은 "좋은 공원 시스템 없이 좋은 시를 만들 수 없다"고 조언했다. 호놀룰루 공원이 미국 도시 100곳 가운데 순위 3위를 기록했다.