지난해에 이어 올해도 열리는 세계 평화와 한반도 평화 통일 10K 달리기/걷기 대회에는 직장, 교회와 각 가정에서 세대를 아우르는 참가자들이 참여해 세계 평화와 한반도 통일을 염원하며 세계인들에게 함께 동참을 호소한다.

이 행사를 추진하고 있는 김영금 이사장은 “이 행진은 비정치적이며 순수 민간 단체가 통일을 소원하는 진정한 평화통일 운동”이라고 밝히고 “우리들 마음 속에 언제부턴가 자리잡은 이념과 사상을 걷어내고 사랑으로 오로지 조국 한반도 내일을 생각하며 함께 행사를 치루어 갈 것을 호소하고 있다.

알라모아나 해변을 출발하여 와이키키 해변까지 조국의 화해와 평화를 생각하며 함께 행진하는 이 행사에 태극기를 가지고 나오는 참가자에 한해서는 "나의 꿈 아버지의 꿈" 책을 저자가 직접 싸인 해서 선물로 제공한다. 태극기가 없는 참가자들에게는 페이스 페인팅으로 태극기를 그려준다. 참가문의 861-3925

"Together We Cross the Bridge of Reconciliation"체육 문화 교육 재단 (Sports Culture Academy Foundation)에서 주최하는 세계평화/한반도 통일을 위한 10Km 경기대회가 10 월 7 일 (토) 오전 7 시 출발점인 알라모아나 매직 아일랜드에서 열린다.