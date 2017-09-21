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2017³â09¿ù21ÀÏ 09½Ã54ºÐ
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2009³â ¿ÍÀÌÅ°Å° °³¹ßÇùÈ¸´Â ¿ÍÀÌÅ°Å° Áö¿ª¿¡¼­ ¿øÈ°ÇÏ°Ô È«º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô °£ÆÇ °¡ÀÌµå ¶óÀÎÀ» ¿ÏÈ­ ÇÏ¿´À¸³ª ÁÖ µµ·Î¿¡¼­ ¹þ¾î³­ »ç¾÷Àåµé°ú °Ç¹°³»ºÎ¿¡ ÀÖ´Â »ç¾÷ÀåµéÀº È«º¸¿¡ ¿©ÀüÈ÷ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù°í ³×ÀÏ ˜·À» ¿î¿µÇÏ´Â Á¸ Æ®·Õ ´ëÇ¥´Â ¸»Çß´Ù.
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´ÙÀ½±â»ç : À¯Çà¼º º¼°Å¸® °¨¿° ÁÖÀÇ (2017-09-21 10:00:29)
ÀÌÀü±â»ç : ÇÏ¿ÍÀÌ ÇÑÀÎÈ¸ ºÏÇÑÇÙ ¹Ý´ë ±È±â´ëÈ¸ °³ÃÖ (2017-09-21 09:53:48)
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