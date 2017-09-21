¿ÍÀÌÅ°Å° Ä®¶óÄ«¿ì¾Æ ¿¡ºñ´º¿¡¼ ÀÌµ¿½Ä È«º¸ÀÔ°£ÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ »óÇ° ¹× ¼ºñ½º¸¦ È«º¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾ÕÀ¸·Î´Â Èûµé¾îÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¿ÍÀÌÅ°Å° »óÀÎµéÀº Áö³ÇØ¿¡ 1-2°³¿¡ ºÒ°úÇß´ø ÀÌµ¿½Ä È«º¸ÀÔ°£ÆÇÀÌ Áö±ÝÀº 8-9°³·Î ´Ã¾î º¸ÇàÀÚµéÀÇ º¸ÇàÀ» ¹æÇØÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Áö¿ªÀÇ Èä¹°ÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù¸é¼ ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ÍÀÌÅ°Å° °³¹ßÇùÈ¸´Â Æ®·¹¹ö ¿ÀÀÚ¿Í½ÃÀÇ¿ø°ú ÇÔ²² ¹®Á¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Â 29-16.6 ¹ý·üÀÇ ¿¹¿ÜÁ¶Ç×À» »èÁ¦ÇØ ÀÌµ¿½Ä ÀÔ°£ÆÇÀ» ¼¼¿ìÁö ¸øÇÏ°Ô ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
29-16.3Àº ÅëÇà¿¡ ºÒÆíÀ» ³¢Ä¡´Â ±¸Á¶¹° ¼³Ä¡¸¦ ±ÝÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª 29-16.6Àº ±æÀÌ°¡ 42ÀÎÄ¡, ³Êºñ°¡ 25ÀÎÄ¡, ³ôÀÌ°¡ 43ÀÎÄ¡ º¸´Ù ÀÛÀº ±¸Á¶¹°°ú ÇÔ²² »ç¶÷ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì´Â ¿¹¿Ü·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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Æä·¹ÀÌ¶ó ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌµ¿½Ä È«º¸ÀÔ°£ÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ È«º¸ÇÏ´Â ÇàÀ§°¡ ³ôÀº ÀÓ´ë·á¿Í ¼¼±ÝÀ» ºÎ´ãÇÏ´Â Ä®¶óÄ«¿ì¾Æ ÀÔÁÖ»óÀÎµé°úÀÇ ÇüÆò¼º ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ÃæºÐÈ÷ ¼÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù¸é¼ Ä®µåÀ£ ½ÃÀåÀº ¹ý¾ÈÀÌ ¹ßÀÇµÇ¸é ¿ÀÀÚ¿Í ½ÃÀÇ¿ø°ú ÃæºÐÇÑ ³íÀÇ°úÁ¤À» °ÅÄ£ ÈÄ ¹ý¾ÈÅë°ú¿¡ ÇùÁ¶ÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
½Ã ÀçÁ¤±âÈ¹ºÎ Ä¿Æ¼½º ·³(Curtis Lum) ´ëº¯ÀÎÀº ÇöÇà ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¹ÙÄû°¡ ¾ø´Â °íÁ¤½Ä È«º¸¿ë ÀÔ°£ÆÇ¸¸ ´Ü¼ÓÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¹àÇûÀ¸³ª È£³î·ê·ç °æÂû¼ ¹Ì¼¿ À¯(Michelle Yu)´Â ¹ÙÄûÀåÂø ¿©ºÎ¿Í »ó°ü¾øÀÌ 43ÀÎÄ¡ ÀÌ»ó Å©±âÀÇ ÀÔ°£ÆÇÀº ¸ðµÎ ´Ü¼Ó ´ë»óÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
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Àü±¹ 5À§ÀÇ »ó±ÇÀÎ Ä®¶óÄ«¿ì¾Æ ¿¡ºñ´ºÀÇ ÀÔÁ¡»óÀÎµéÀº Æò¹æÇÇÆ®´ç 15-35´Þ·¯ÀÇ ÀÓ´ë·á¸¦ ÁöºÒÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç »çÀ¯Áö¿¡ È«º¸¿ë ÀÔ°£ÆÇÀ» ¼¼¿ï °æ¿ì 5Ãµ ´Þ·¯¿¡¼ ¸¹°Ô´Â 2¸¸5Ãµ ´Þ·¯±îÁö ¿ù ÀÓ´ë·á·Î ³»¾ß ÇÑ´Ù.
2009³â ¿ÍÀÌÅ°Å° °³¹ßÇùÈ¸´Â ¿ÍÀÌÅ°Å° Áö¿ª¿¡¼ ¿øÈ°ÇÏ°Ô È«º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô °£ÆÇ °¡ÀÌµå ¶óÀÎÀ» ¿ÏÈ ÇÏ¿´À¸³ª ÁÖ µµ·Î¿¡¼ ¹þ¾î³ »ç¾÷Àåµé°ú °Ç¹°³»ºÎ¿¡ ÀÖ´Â »ç¾÷ÀåµéÀº È«º¸¿¡ ¿©ÀüÈ÷ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù°í ³×ÀÏ ˜·À» ¿î¿µÇÏ´Â Á¸ Æ®·Õ ´ëÇ¥´Â ¸»Çß´Ù.
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