주 호놀룰루 총영사관은 할레쿨라니 주최 제 37 회 하와이 국제영화제 행사의 일환으로 지난 11 월 3 일 할레쿨라니 호텔 하우 테라스 라나이에서 ‘ 코리아 나이트 리셉션 ’ 행사를 개최했다 . 주 호놀룰루 총영사관과 하와이 국제영화제(HIFF) 조직위원회 공동 주관으로 개최된 ‘코리아 나이트 리셉션’행사에서는 하와이 국제영화제에 당당히 이름 올린 한국 영화들을 소개했다. 총영사관의 이상훈 영사는 “이번 행사는 K-POP, K드라마등 한류의 인기와 더불어 현지인들에게 한국 영화를 소개하는 장을 마련하고자 기획됐다”고 말하며, “앞으로 더욱 한국을 알리기 위한 노력에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 11월9일 한국 개봉을 앞둔 김혜수, 이선균 주연의 ‘미옥’과, 조진웅, 송승헌 주연의 ‘대장 김창수’, 천만 관객의 흥행작 ‘택시운전사’, ‘악녀’등 총 14개의 작품이 스팟라이트 온 코리아 부문에 초청됐다. 하와이 국제영화제 영화티켓은 하와이 국제영화제 홈페이지(hiff.org)나 돌 캐너리 극장에 위치한 HIFF 박스오피스에서 구입할 수 있다. 하와이 국제영화제 한국영화 상영일정 THE DAY AFTER / 그 후 November 11, 2017 4:30PM - 6:07PM Dole Cannery E --------------------------------------

GIRL AT THE DOOR / 혜리 November 10, 2017 7:30PM - 9:33PM Dole Cannery E



--------------------------------------



GLASS GARDEN / 유리정원 November 11, 2017 5:15PM - 7:32PM Dole Cannery H





-------------------------------------- I CAN SPEAK / 아이 캔 스피크 November 12, 2017 2:45PM - 4:49PM Dole Cannery B November 18, 2017 8:00PM - 10:04PM Hilo Palace Theater



--------------------------------------



MAN OF WILL / 대장 김창수 November 10, 2017 5:30PM - 7:24PM Dole Cannery A





--------------------------------------



NOTEBOOK FROM MY MOTHER / 엄마의 공책: 기억의 레시피 November 10, 2017 6:00PM - 7:48PM Dole Cannery B November 11, 2017 8:00PM - 9:48PM Dole Cannery A



--------------------------------------



ORDINARY PERSON / 보통사람 November 12, 2017 2:00PM - 4:07PM Dole Cannery C



--------------------------------------



THE SHERIFF IN TOWN / 보안관 November 10, 2017 5:30PM - 7:30PM Dole Cannery C



--------------------------------------



A TAXI DRIVER / 택시 운전사 November 18, 2017 7:30PM - 9:52PM Waimea Theater Kauai



-------------------------------------- THE VILLAINESS / 악녀 November 10, 2017 8:00PM - 10:08PM Dole Cannery A November 12, 2017 5:30PM - 7:38PM Dole Cannery D November 17, 2017 8:15PM - 10:23PM Waimea Theater Kauai