글로벌 라이프웨어 브랜드 유니클로가 알라모아나 쇼핑센터에 팝업 스토어를 오픈 했다.

팝업 스토어에는 “A LITTLE POP FROM TOKYO”라는 컨셉 아래 도쿄의 팝 컬쳐를 소개하는 다양한 그래픽 디자인의 티셔츠를 선보이고 있다. 2003년부터 자유와 재미를 표현한 유니클로 UT(UNIQLO T-Shirt)프로젝트는 전세계의 사랑받는 예술과 유명한 캐릭터를 티셔츠로 선보임으로 남녀노소에게 큰 호응을 얻었다.

2018년에는 “WEAR YOUR WORLD” 테마로 세계의 다양한 문화를 UT에 보여줄 예정이다.

팝업 스토어에는 다양한 캐릭터의 UT 라인들이 선보이고 있으며, 정식 매장이 오픈하면 고품질의 기능성 라인들을 더 많이 선보일 예정이다. 자세한 정보는 유니클로 홈페이지에서 만날 수 있다. www.uniqlo.com/us/en/hawaii 문의) 600-3831