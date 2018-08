오아후가 허리케인 레인의 직접적인 영향권에 들어갈 것이라는 예상이 나오자 커크 칼드웰 호놀룰루시장이 대피소를 마련하고 당국 관계자들과 주민들에게 비상사태에 대비해줄 것을 당부하고 나섰다. 칼드웰 시장은 22일 기자회견을 열고 우리는 제 2의 푸에르토리코가 되어서는 안 된다며 만약의 사태에 대비해야 한다고 말했다. 그는 강력 허리케인 레인의 전진 속도가 너무 느려 더 큰 피해가 예상된다며 특히 폭우로 인한 피해가 가장 우려된다고 밝혔다. 따라서 해안가 저지대에 거주하고 있는 주민들의 경우 대피령 가능성을 염두에 두고 당국의 지시를 잘 따라 주어야 한다고 강조했다. 호놀룰루시 비상관리국은 23일 목요일 오전 10시를 기해 대피센터의 문을 열었지만 오아후에 마련된 20곳의 대피센터는 오아후 주민 모두를 수용하기에는 턱없이 부족하다며 선택의 여지가 없는 주민들만 대피센터를 이용해 달라고 부탁했다. 전문가들은 1995년 이전에 건설된 주택들의 경우 대부분 허리케인급 강풍에 견딜 수 있도록 설계되지 않아 위험할 수 있으므로 주의해야 한다고 밝히고 이동주택이나 이중구조가 아닌 단일구조 나무벽으로 지어진 가옥에 거주하는 주민들은 안전을 위해 대피소로 이동하는것이 바람직하다고 권고했다. 칼드웰 시장은 목요일과 금요일 비상인력을 제외한 시공무원 약 80%에게 휴가조치를 내리고 홈리스들과 필요한 주민들에게 대피소까지 교통편을 제공하기 위해 목요일 오전 9시부터 “EVACUATION” 표지판을 단 특별버스를 운행하고 있다.



오아우 비상대피센터 목록은 아래와 같다.

Aiea High

Leilehua High

Radford High

Waialua High and Intermediate

Dole Middle

Farrington High

Kaimuki Middle

Kaiser High

McKinley High

Stevenson Middle

Campbell High

Kapolei High

Kalani High

Leihuko Elementary

Nanakuli High and Intermediate

Pearl City High

Waipahu High

Brigham Young University Hawaii

Castle High

Waimanalo Elementary and Intermediate 이 특별버스는 오후 6시까지 운행되며 시영버스와 핸디밴 서비스 역시 금요일부터 중단된다.오아우 비상대피센터 목록은 아래와 같다. 관련기사가 없습니다 편집실 기자 사회섹션 목록으로