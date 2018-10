뉴스홈 > 뉴스메인 > 사회 2018년10월20일 05시41분 글자크기 2018 총선 부재자 투표 및 조기 투표 시작

한 달여 앞으로 다가온 총선을 앞두고 지난주 하와이 각 카운티는 수만명의 부재자 우편 투표용지 발송을 시작으로 본격적인 선거 체제에 돌입했다 한 달여 앞으로 다가온 총선을 앞두고 지난주 하와이 각 카운티는 수만명의 부재자 우편 투표용지 발송을 시작으로 본격적인 선거 체제에 돌입했다 카우아이 카운티 선거관리위원회는 지난 주말 약 14,000명의 부재자 투표용지를 발송했고 이들의 부재자 투표는 16일부터 시작됐다. 마우이 카운티 선거관리위원회 대변인은 지난 9일 29,280명에게 부재자 투표용지를 보냈다고 밝혔고, 하와이 카운티는 10일 38,546명에게 전달했다. 호놀룰루는 16일 화요일까지 164,817명 이상에게 우편을 보낼 예정이다. 최근 선거에서 하와이 유권자 중 60%이상은 우편을 통해 투표에 참여하거나 공식 선거일 전 조기 투표소를 방문한 것으로 나타났다. 올해 각 카운티 조기 투표소는 10월 23일부터 11월 3일까지 운영된다. 우편을 통한 부재자 투표 신청 마감은 10월 30일 목요일 오후 4시30분까지이며, 투표용지는 선거일 오후 6시전에 반드시 접수가 되어야 한다.

<조기 투표소 위치와 운영시간> @ County of Hawaii * County of Hawaii Aupuni Center Conference Room 101 Pauahi Street, Suite 1 Hilo, Hawaii 96720 Monday – Saturday: 8:00 am – 4:00 pm * West Hawaii Civic Center Community Room (Building G) 74-5044 Ane Keohokalole Highway Kailua Kona, Hawaii 96740 Monday – Saturday: 8:00 am – 4:00 pm * Waimea Community Center 65-1260 Kawaihae Road Kamuela, Hawaii 96743 Monday – Friday: 8:00 am – 4:00 pm Saturday: 8:00 am – 12:00 pm * Pahala Community Center 96-1149 Kamani Street Pahala, Hawaii 96777 Monday – Friday: 9:00 am – 3:00 pm Closed 12:00 pm – 1:00 pm @ County of Maui * Velma McWayne Santos Community Center 395 Waena Place Wailuku, Hawaii 96793 Monday – Saturday: 8:00 am – 4:00 pm * Mitchell Pauole Center Conference Room 90 Ainoa Street Kaunakakai, Hawaii 96748 Monday – Saturday: 8:00 am – 4:00 pm @ County of Kauai * Historic County Annex Building 4386 Rice Street Lihue, Hawaii 96766 Monday – Saturday: 8:00 am – 4:00 pm @ City & County of Honolulu * Honolulu Hale 530 South King Street Honolulu, Hawaii 96813 Monday – Saturday: 8:00 a.m. – 4:00 p.m. * Kapolei Hale Conference Rooms A – C 1000 Uluohia Street Kapolei, Hawaii 96707 Monday – Saturday: 8:00 am – 4:00 pm