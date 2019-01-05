2018³âµµ´Â ±×¾ß¸»·Î ¿©¼ºÀÇ ÇØ¿´´Ù°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ò °ÍÀÌ´Ù.
Áß°£¼±°Å±â°£ ÃÖÃÊÀÇ ¹«½½¸² ¿©¼º ÈÄº¸ 2¸í°ú ¹Ì ¿øÁÖ¹Î ¿©¼º Ãâ½Å ÈÄº¸ÀÇ ¿¬¹æ ÇÏ¿øÀÇ¿ø ÁøÃâ µî ÁÖ¿ä Á¤Ä¡»ç¿¡ »õ·Î¿î ±â·ÏÀ» »õ¿î °ÍÀº ¹°·Ð, ±¤Ç³Ã³·³ ¸ô¾ÆÄ£ ¹ÌÅõ(Me Too) ¿îµ¿À» ÅëÇØ ¿©¼ºµéÀÇ ±Ç¸® Çâ»óÀ» À§ÇÑ ÅõÀïÀÇ ÇØÀÌ±âµµ Çß´Ù.
´Ù»ç´Ù³ Çß´ø 2018³âÀ» µÚ·ÎÇÏ°í 2019³â ÇÏ¿ÍÀÌ¿¡¼ »õ·Ó°Ô ½ÃÇàµÇ´Â ¹ý¾ÈµéÀ» »ìÆìº»´Ù.
Á¸¾ö»ç ¹ý¾È È¿·Â ¹ßÈÖ
Áö³ÇØ 3¿ù 20³â°£ÀÇ ¿À·£ ³í¶õ ³¡¿¡ Åë°úµÈ Á¸¾ö»ç Çã¿ë ¹ý¾ÈÀÌ ¿ÃÇØ 1¿ù1ÀÏºÎÅÍ È¿·ÂÀ» ¹ßÈÖÇß´Ù. ÀÌ·Î¼ ÇÏ¿ÍÀÌ ÁÖ´Â ¹Ì±¹³» 7¹ø¤Š·Î Á¸¾ö»ç¸¦ ÀÎÁ¤ÇÑ ÁÖ°¡ µÆ´Ù.
ÇÏ¿ÍÀÌ ÁÖ¹ÎµéÀº ½º½º·ÎÀÇ »îÀ» °áÁ¤ÇÒ ±Ç¸®¸¦ °¡Áö°Ô µÆÁö¸¸ ½ÇÁ¦ Á¸¾ö»ç¸¦ ½ÃÇàÇÏ±â±îÁö´Â ½±Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. Áö±Ý±îÁöµµ À±¸®Àû ÀÌÀ¯¿Í Á¾±³Àû ½Å³äÀ» ÀÌÀ¯·Î ³íÀïÀÌ ÀÌ¾îÁ® ¿À°í ÀÖ´Â Á¸¾ö»ç¸¦ µ½±â À§ÇÑ ÀÇ»ç¿Í ¾à±¹À» Ã£´Â °ÍÀÌ ½±Áö ¾Ê±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ, Á¸¾ö»ç¸¦ ½ÇÇàÇÏ±â À§ÇÑ Á¶°Ç ¿ª½Ã ¸Å¿ì ±î´Ù·Ó´Ù.
¿ì¼± ÀÜÁ¸ ¼ö¸íÀÌ 6°³¿ù ÀÌÇÏ¶ó°í ¼±°íµÈ ¸»±â ÁúÈ¯ È¯ÀÚ¿©¾ß ÇÏ¸ç, 3È¸ÀÇ ÀÚ¹ßÀûÀÎ »ç¸Á½ÅÃ»¼ ÀÛ¼º ±×¸®°í ÃÖ¼Ò 20ÀÏ °£°ÝÀ¸·Î 2È¸ÀÇ ±¸µÎ ½ÅÃ»À» ÇØ¾ß ÇÏ¸ç, È¯ÀÚÀÇ Àç»êÀ» »ó¼Ó¹ÞÁö ¾Ê´Â ÁõÀÎ 2¸íÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
¶ÇÇÑ 2¸íÀÇ ÀÇ·áÁøÀ¸·ÎºÎÅÍ µ¿ÀÇ¸¦ ¹Þ¾Æ Á¤½Å°¨Á¤°ú ÇÔ²² ¾à¹°À» Ã³¹æ ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ¸ç, ÀÇ·áÁøÀÇ µµ¿ò ¾øÀÌ È¯ÀÚ ½º½º·Î Á÷Á¢ ¾à¹°À» º¹¿ëÇÏ¿© ¾à¹° Åõ¾à ÈÄ 48½Ã°£ ³»¿¡ ¾à¹°À» ¸ÔÀ» ÀÇ»ç°¡ ÀÖ´Ù´Â ÃÖÁ¾ Áõ¸í¼¸¦ Á¦ÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
À¯µ¶¼º ÈÇÐ¾àÇ° ÇÔÀ¯µÈ »ìÃæÁ¦ »ç¿ë ±ÝÁö
ÇÏ¿ÍÀÌ´Â ¹Ì±¹¿¡¼ ÃÖÃÊ·Î ¾Æµ¿ÀÇ ¹ß´Þ Áö¿¬µî°ú °ü·ÃÀÌ ÀÖ´Â Å¬·Î¸£ÇÇ¸®Æ÷½º µîÀ» ÇÔÀ¯ÇÑ »ìÃæÁ¦ »ç¿ëÀ» ±ÝÁöÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¶ÇÇÑ Å¬·Î¸£ÇÇ¸®Æ÷½º¸¦ ÇÔÀ¯ÇÑ ³ó¾àÀÌ³ª »ç¿ëÀÌ Á¦ÇÑµÈ »ìÃæÁ¦¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì ¸Å³â ÁÖ ³ó¹«ºÎ¿¡ ÀÇ¹«ÀûÀ¸·Î º¸°íÇØ¾ß ÇÑ´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ìÃæÁ¦ »ç¿ëÀÚµéÀº °¢±Þ ÇÐ±³ ÀÎ±Ù 100ÇÇÆ® ³» ¾ÈÀüÁö´ë¿¡¼´Â »ìÃæÁ¦¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç Å¬·Î¸£ÇÇ¸®Æ÷½º°¡ ÇÔÀ¯µÈ »ìÃæÁ¦´Â ÀÓ½ÃÇã°¡ ¾øÀÌ´Â »ç¿ëÀÌ ±ÝÁöµÈ´Ù.
Á÷¿ø Ã¤¿ë½Ã ±Þ¿© ÀÌ·Â Áú¹® ±ÝÁö ¹ý¾È
³²³àÀÇ ÀÓ±Ý ºÒÆòµî ½ÉÈ¸¦ ¸·±â À§ÇØ 1¿ù1ÀÏºÎÅÍ´Â Á÷¿ø Ã¤¿ë ½Ã °ú°Å ±Þ¿© ÀÌ·ÂÀ» ¿ä±¸ÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ´Ù.
Áö³ 2017³â ´º¿å¿¡¼ ½ÃÇàµÈ À¯»çÇÑ ³»¿ëÀÇ ¹ý·üÀ» Åä´ë·Î Á¦Á¤µÈ ÇØ´ç ¹ý¾È¿¡ µû¶ó ¾ÕÀ¸·Î °í¿ëÁÖ´Â ½ÅÀÔ »ç¿øÀÇ ±Þ¿© Ã¥Á¤À» À§ÇØ ÀÌÀü ±Ù¹«ÁöÀÇ ±Þ¿© ÀÌ·ÂÀ» ¿ä±¸ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ¶ÇÇÑ °í¿ëÁÖ´Â Á÷¿øµéÀÌ ¼·ÎÀÇ ±Þ¿©¸¦ °ø°³ÇÏ°í ³íÀÇÇÏ´Â °ÍÀ» ¸øÇÏµµ·Ï ¸·À» ¼ö ¾ø´Ù.
ÇöÀç ÇÏ¿ÍÀÌ ¿©¼ºµéÀº ³²¼ºµéÀÌ ½Ã°£´ç 1´Þ·¯¸¦ ¹ú ¶§ 84¼¾Æ®¸¦ ¹ú°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µÀ¸¸ç, Æ¯È÷ ÇÏ¿ÍÀÌ ¿øÁÖ¹Î ¿©¼ºÀÇ °æ¿ì ½Ã°£´ç 70¼¾Æ®, ³²¼ºÀÇ °æ¿ì 79¼¾Æ®¸¦ ¹ö´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÇØ´ç ¹ý¾ÈÀ¸·Î °í¿ëÁÖ°¡ ±¸Á÷ÀÚÀÇ °ú°Å ±Þ¿© ÀÌ·ÂÀ» Åä´ë·Î ÀÓ±ÝÀ» Ã¥Á¤ÇÏ¸é¼ Áö¼ÓµÇ´Â ºÒÆòµî°ú ¼ºº° ÀÓ±Ý°ÝÂ÷¸¦ ÇØ¼Ò ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
¿ÀÅä¹ÙÀÌ Æ¯Á¤±¸°£ °«±æ »ç¿ë Çã¿ë
µ¥ÀÌºñµå ÀÌ°Ô ÁÖÁö»çÀÇ ¼¸í ¾øÀÌ ½ÃÇàÇÏ°Ô µÈ »õ·Î¿î ¹ý¾ÈÀ¸·Î ¿ÀÅä¹ÙÀÌ ¿îÀüÀÚ´Â ÁöÁ¤µÈ Áö¿ªÀÇ °«±æÀ» ÀÌ¿ëÇØ ¿îÀüÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù.
ÀÌ°Ô ÁÖÁö»ç´Â ±³Åë ¾ÈÀü¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á¸¦ Ç¥¸íÇÏ¸ç °ÅºÎ±Ç Çà»ç ÀÇ»ç¸¦ ¹àÈ÷±âµµ Çß¾ú´Ù.
¶ÇÇÑ, ÁÖ ±³Åë±¹Àº ¿ÀÅä¹ÙÀÌ ¿îÀüÀÚµéÀÌ ¿îÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °«±æ ±¸¿ªÀ» ÁöÁ¤ÇÒ ±Ç¸®¸¦ °®°Ô µÈ´Ù.
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»õÇØºÎÅÍ´Â ÀÚ½ÅÀÇ ¾Ö¿Ï°ßÀ» ¼ºñ½º°ßÀÎ °ÍÃ³·³ ¼ÓÀÌ´Â ÇàÀ§¸¦ ÇÏ´Â °ßÁÖ´Â Àû¹ß ½Ã 100´Þ·¯¿¡¼ 500´Þ·¯ »çÀÌÀÇ ¹ú±ÝÇü¿¡ Ã³ÇØÁú ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý¿¡¼ ½±°Ô ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ºñ½º°ß¿ë Á¶³¢¿Í ÆÐÄ¡ ¹× IDÅÂ±× µîÀ» ±¸¸ÅÇØ ¼ºñ½º°ßÀ¸·Î ¼ÓÀÌ´Â °ßÁÖ°¡ ´Ã¾î³ªÀÚ ÀÌ¸¦ ¸·±â À§ÇØ Á¦Á¤µÈ ÀÌ ¹ý¾ÈÀº 1¿ù 1ÀÏºÎÅÍ È¿·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÏ°Ô µÈ´Ù.
ÇØ´ç ¹ý¾È¿¡ µû¸£¸é ¼ºñ½º µ¿¹°ÀÌ¶õ ‘½ÅÃ¼Àû, °¨°¢Àû, Á¤½ÅÀû, ÁöÀû ¹× ±âÅ¸ Àå¾Ö¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÇ ¾÷¹«¸¦ µµ¿ÍÁÙ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÈÆ·ÃµÈ °³’¸¦ ¶æÇÏ´Â ÀÇ¹Ì·Î °¨Á¤Àû µµ¿ò(emotional support)À» ÁÖ´Â °³´Â ÇØ´çµÇÁö ¾Ê´Â´Ù.
¸¶¿ìÀÌ ‘½ºÆ¼·ÎÆû ¿ë±â’ »ç¿ë ±ÝÁö
¸¶¿ìÀÌ¿¡¼´Â ½Ä´çÀÇ Å×ÀÌÅ©¾Æ¿ô ¿ë±âµîÀ¸·Î ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Â Æú¸®½ºÆ¼·» Á¦Ç°ÀÇ »ç¿ë ¹× ÆÇ¸Å°¡ Àü¸é ±ÝÁöµÈ´Ù.
ÀÏ¸í ‘½ºÆ¼·ÎÆû’À¸·Î Àß ¾Ë·ÁÁø ÇØ´ç Á¦Ç°µéÀº À½½ÄÁ¡µî¿¡¼ ¸¹ÀÌ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Â Å×ÀÌÅ© ¾Æ¿ô ¹Ú½º¸¦ ºñ·ÔÇØ Àå³°¨, ¾ÆÀÌ½º¹Ú½º µî ¿©·¯ Á¦Ç°±º¿¡¼ È°¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
¸¶¿ìÀÌ´Â »õ·Î¿î ¹ý·ü¿¡ µû¶ó À½½ÄÁ¡¿ë Å×ÀÌÅ© ¾Æ¿ô ¹Ú½º»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÄÅ¶ó¸é°ú ÀÎ½ºÅÏÆ® ½ÄÇ°µî¿¡ »ç¿ëµÈ ¿ë±â ¹× ÄÅ°ú Á¢½Ã, º¼, Àï¹Ý µî¿¡¼µµ »ç¿ëÀÌ ±ÝÁöµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ, ¾ÕÀ¸·Î ±ÔÁ¤À» ÁØ¼öÇÏÁö ¾Ê´Â ¾÷Ã¼¿¡°Ô´Â ÇÏ·ç 1Ãµ ´Þ·¯ÀÇ ¹ú±ÝÀÌ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Æú¸®½ºÆ®·» ¿ë±â´Â »ý°í±â¿Í »ý¼±, ´Þ°¿µî¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¾ÆÁ÷±îÁö Çã¿ëµÈ´Ù.
Àç¿Üµ¿Æ÷¹ý
¿À´Â 3¿ùºÎÅÍ´Â ÇØ¿Ü¿¡ Ã¼·ùÇÏ´Â ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÌ Àç¿Ü°ø°üÀ» ¹æ¹®ÇÏÁö ¾Ê°íµµ ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ Àç¿Ü±¹¹Îµî·ÏºÎ µîº»°ú ÇØ¿ÜÀÌÁÖ½Å°í È®ÀÎ¼¸¦ ¹«·á·Î ½ÅÃ», ¹ß±Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù.
3¿ù 1ÀÏºÎÅÍ´Â »õ·Î ±¸ÃàµÇ´Â ¿µ»ç¹Î¿ø Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ½ÅÃ» Áï½Ã ±¹³» ¹Î¿øÆ÷ÅÐ ¼ºñ½º¿Í µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àç¿Ü±¹¹Îµî·ÏºÎ µîº»°ú ÇØ¿ÜÀÌÁÖ½Å°í È®ÀÎ¼¸¦ Ãâ·ÂÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ¹ß±Þ ¼ö¼ö·á Àý°¨ ¹× ÃÑ¿µ»ç°ü µî Àç¿Ü°ø°üÀ» Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇØ¾ß Çß´ø ºÒÆíÇÔÀÌ Å©°Ô °³¼±µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¿Ü±³ºÎ´Â ¾Æ¿ï·¯ Àç¿Ü°ø°ü ¹Î¿ø Ã³¸® ÁøÇà ÇöÈ² ¾Ë¸², ±âº»Áõ¸í¼ µî ÁÖ¿ä ÇàÁ¤ ¹®¼¿¡ ´ëÇÑ ´Ù±¹¾î ¹Î¿ø¼½Ä Á¦°ø, ±¹°¡º° Àç¿Ü±¹¹Î ¸ÂÃãÇü ¹Î¿ø Ã³¸® Á¤º¸ ¾È³» µî ¼ºñ½º¸¦ ¿µ»ç¹Î¿ø Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.