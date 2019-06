칸 국제 영화제 초청과 헐리우드 리메이크 확정 그리고 7일 연속 한국 영화 박스 오피스 1위를 수상하며 현재 전세계적으로 뜨거운 관심을 받고 있는 영화 ‘악인전 <THE GANSTER, THE COP, THE DEVIL>’ 이 6월 7일 하와이에서 개봉한다.

