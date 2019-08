그리스도연합감리교회(담임목사 한의준)가 올해에도 15명의 장학생을 선발해 각 2,000달러 총 3만달러 장학금을 전달했다. 지난해부터 실시하고 있는 커뮤니티 장학생 선발 프로그램은 한인 혈통의 대학 진학생을 대상으로 선발하고 있는데 올해에는 Hyunjun Song, Minkyung Kang, Yoora Sung, Hannah Sabey, Eunji An, Suyeon You, Ji i n Park, Philip Park, Akihiro Iwakir, Sara Kim, Sunwoo Oh, Jaylynn Choi, Ju-bin Choi, Dogun Hong, Rachel Kim 학생들에게 장학금을 수여하고 3일 장학의 밤을 마련해 이들을 격려했다. 그리스도연합감리교회(담임목사 한의준)가 올해에도 15명의 장학생을 선발해 각 2,000달러 총 3만달러 장학금을 전달했다. 지난해부터 실시하고 있는 커뮤니티 장학생 선발 프로그램은 한인 혈통의 대학 진학생을 대상으로 선발하고 있는데 올해에는 Hyunjun Song, Minkyung Kang, Yoora Sung, Hannah Sabey, Eunji An, Suyeon You, Ji i n Park, Philip Park, Akihiro Iwakir, Sara Kim, Sunwoo Oh, Jaylynn Choi, Ju-bin Choi, Dogun Hong, Rachel Kim 학생들에게 장학금을 수여하고 3일 장학의 밤을 마련해 이들을 격려했다. 관련기사가 없습니다 편집부 기자 사회섹션 목록으로