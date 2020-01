하와이 주 복지국은 2020-2021 학년도 프리스쿨 오픈 도어 프로그램 (Preschool Open Doors, 이하 POD) 신청 접수를 2일부터 시작한다고 밝혔다.



신청마감은 2020년 3월31일 화요일이지만, 조기마감이나 재정지원에 제한이 있을 수 있어서 복지국은 마감시한 전에 미리 신청할 것을 권고하고 있다.



신청 대상은 2021-2022학년도에 유치원에 입학하는, 2015년 8월1일부터 2016년 7월31일 사이에 태어난 아동들이다.



당첨되면 주 정부가 지정한 426개소 프리스쿨 중 한 곳을 선택하게 된다.



복지국은 결손가정(underserved or at-risk)의 아동에게 우선권을 부여한다.



복지국은 현재 약 1,300여 명의 어린이에게 프리스쿨 등록비를 지원하고 있다.



오픈 도어 프로그램은 저소득층 아이들에게 프리스쿨 교육의 기회를 제공하기 위한 당국의 조치이다.



프리스쿨을 비롯한 조기교육은 아동들에게 필수적인 기술들, 초등학교 준비, 진로계획에 도움이 되는 것으로 알려졌다.



오픈 도어 프로그램은 2020년 7월1일부터 2021년 6월30일까지 진행된다.



지원희망자는 가능한 한 빨리 https://www.patchhawaii.org에 접속하여, 프리스쿨 오픈 도어 계약자인 패치(PATCH, People Attentive To Children)로부터 지원서를 교부 받는다.



전화신청은 791-2130 혹은 1-800-746-5620(수신자부담).



신청서 마감은 2020년 3월31일 화요일이다.



직접제출, 우편, 팩스, 이메일 접수가능.



우편: 560 N. Nimitz Hwy, Suite 218 Honolulu, HI 96817

팩스: (808) 694-3066

이메일: PODAdmin@patch-hi.org



지원자격이나 우선권 등 자세한 사항은 복지부 홈페이지 참조 humanservices.hawaii.gov