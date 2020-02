하와이안 텔콤(Hawaiian Telcom)의 새 수장으로 한인 여성 수 신(사진 Su Shin)이 임명되었다.



현 고메이지(John Komeiji) 사장 후임이다. 정식 임기는 2월10일부터 시작된다.



신 신임사장은 2013년 입사하여 수석임원(Chief of Staff)으로 근무하며 인적자원관리와 전략적 주도권 수행 등 필수적인 역할을 담당해왔다.



그는 홍보대행사 베넷그룹(Bennet Group)의 상무를 역임했고, KHNL-TV 방송기자, 수도국(Board of Water Supply)에서 일한 경력이 있다.



맥킨리 고등학교를 졸업하고, 캘리포니아의 라 번 대학(University of La Verne)에서 학위를 받았다.



또한, 팔라마 재산권 처분(Palama Settlement)의 신탁관리자(Trustee)이며 하와이 주립대 아웃리치 대학의(Outreach College)의 자문위원이기도 하다.



한편, 고메이지 사장은 사임 후 카메하메하 스쿨(Kamehameha Schools)의 법률고문(general counsel) 및 부사장에 임명될 예정인 것으로 알려졌다. 관련기사가 없습니다 편집부 기자 사회섹션 목록으로