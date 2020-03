미주 최대 아시안 아시안 슈퍼마켓 체인 H 마트가 마트가 호놀룰루 심장부 카카아코(458 keawe St) 에 본격 진출을 앞두고 막바지 공사가 한 창이다.



H-마트 카카아코점 매장 오픈은 약 2만 5천 스퀘어피트 스퀘어피트 대형 매장에서 모든 쇼핑이 가능한 원스톱 쇼핑 라이프 시대를 열게 되어 하와이 주민들에게 새로운 쇼핑문화를 선보일 것으로 기대된다.



H-마트 카카아코 매장은 2층 규모의 공간으로 1층에는 365 일 산지에서 직송되는 신선한 신선한 식품 과 삶의 질을 향상시켜주는 다양한 생활 잡화가 가득하고 2층에는 고객들의 고객들의 입맛을 사로잡을 먹거리로 가득할 H 마트 푸드코트 및 문화 공간들이 제공됨으로서 , 원스톱 쇼핑이 가능한 메가 쇼핑몰의 장으로 자리잡을 전망이다.



푸드코트에는 하와이 지역에서 인기를 얻고 있는 Giovanni’s Shrimp Truck, Left Wing치킨, Natsuboshii(일식 ), Ireh분식, Sadie’ s BBQ Inn(한식 ), Let them talk (바), Black Sheep Cream( 아이스 아이스 크림 /디저트 디저트 ), Aloha ‘Aina( 카페 ) 등이 입점 된다 .

H 마트 스테이시 권 (Stacey Kwon) 사장은 “H 마트와 Market Eatery 푸드 홀은 음식 애호가들의 새로운 여행지가 될 것이다.



Market Eatery에 발을 딛는 순간, 코리아 타운에 온 것 처럼 최고의 맛과 새로운 맛을 발견함과 동시에 고향의 맛을 느낄 수도 있을 것"이라며 " 최고의 셰프들과 트랜드 한 음식과 더불어, “Let Them Talk Bar 는 하와이 지역에 처음 선보이는 컨셉으로, 30 여가지의 생맥주와, 칵테일, 와인 등 다양한 주류와 라이브 뮤직 등 다양한 이벤트로 고객들의 눈을 즐겁게 할 것"이라며 카카아코 매장 오픈에 자부심을 전했다.



H 마트는 1982년 뉴욕 우드사이드 매장을 시작으로 14개 이상의 주에서 90개 이상의 매장들을 운영하고 있다 .