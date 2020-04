뉴스홈 > 뉴스메인 > 사회 2020년04월19일 11시43분 글자크기 하와이 노동인구 3할 이상 실업급여 신청

주 정부의 통계에 따르면 코로나19 으로 인한 실업수당 신청자가 하와이 주 노동인구의 37%에 달하는 것으로 나타났다.

주 노동국은 3월1일 이후 실업 수당을 신청한 사람이 24만4330명에 이른다고밝혔다.



하와이 주의 평년 노동인구가 66만 명인 것을 고려하면 3할 이상의 노동자가 직장을 잃었다는 계산이 된다.



주 정부는 코로나바이러스의 확산을 막기 위해 자택기거명령(stay-at-home)을 시행 중에 있다.



이로 인해 하와이 경제의 큰 부분을 차지하는 요식업과 숙박업 대부분이 영업을 중지한 상태이다. 실업수당 신청자들은 기약없는 코로나19 사태에 불안감을 느끼고 있는 것으로 알려졌다.



특히, 주택 융자 등 채무불이행에 따른 불이익을 받게 될까 전전긍긍하는 사람이 많은 것으로 알려졌다.

ETA(Employment and Training Administration)의 자료에 따르면 4월 둘 째 주 하와이 실업급여 신청자 수는



전 주 대비 35% 감소한 3만4693명으로 집계되었다.

실업급여 온라인 신청: https://huiclaims.hawaii.gov/ 실업급여부서 연락처 정보: https://labor.hawaii.gov/ui/contact/ Oahu Claims Office 830 Punchbowl St., Rm 110 Honolulu, HI 96813 Tel: (808) 586-8970 Fax: (808) 586-8980 Email: dlir.ui.oahu@hawaii.gov Hilo Claims and Benefits 1990 Kinoole St., Ste 101 Hilo, HI 96720-5293 Tel: (808) 974-4086 Fax: (808) 974-4085 Email: dlir.ui.hilo@hawaii.gov Kona Claims and Benefits 81-990 Halekii St., Rm 2090 Kealakekua, HI 96750 Tel: (808) 322-4822 Fax: (808) 322-4828 Email: dlir.ui.kona@hawaii.gov Maui Claims and Benefits 54 South High St., Rm 201 Wailuku, HI 96793 Tel: (808) 984-8400 Fax: (808) 984-8444 Email: dlir.ui.maui@hawaii.gov Kauai Claims and Benefits 4370 Kukui Grove St., Ste 3-214 Lihue, HI 96766 Tel: (808) 274-3043 Fax: (808) 274-3046 Email: dlir.ui.kauai@hawaii.gov 관련기사가 없습니다 편집국 기자 사회섹션 목록으로 이전기사 : 하와이 주 내 해변가 폐쇄 (2020-04-18 09:55:18)